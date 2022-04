Rússia afirma que s'ha apoderat de Mariúpol

Altres notícies que et poden interessar

. El Kremlin ha comunicat aquest dijous al matí que s'han apoderat d'una de les ciutats més importants d'Ucraïna.ministre de Defensa rus, ha dit que les forces armades han aconseguit penetrar les últimes línies de defensa ucraïneses. Segons el mateix responsable de l'exèrcit rus, l'últim reducte de resistència que queda a la zona és, que segueix patint les embestides russes i el bombardeig dels seus míssils.En una compareixença pública a través del canal televisiu Rossía 24, el president Vladímir Putin ha volgut deixar clar que Rússia "garantirà la vida de les forces ucraïneses atrinxerades a l'acereria d'Azovstal" i que totes elles "seran tractades amb respecte". El president rus tambéa la ciutat portuària. Aproximadament hi ha uns 2.000 soldats ucraïnesos atrinxerats en les zones subterrànies d'aquest gran polígon industrial als afores de la ciutat. De moment, les autoritatsLes autoritats de Rússia també han afirmat que la invasió d'Ucraïna "acabarà quan siguin eliminades totes les amenaces per a Moscou". La intenció del Kremlin, segons recull l'agència de comunicació russa TASS, és "alliberar el Donbass" -és a dir, aconseguir el control de les zones de, ara mateix conquerides per l'exèrcit rus- i "eliminar les amenaces nazis" d'Ucraïna.Hi haurà ampliació.​​​​​

