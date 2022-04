Quin temps farà per Sant Jordi?

Tindrem un temps força variable el que resta de setmana, amb ruixats que poden afectar molts punts del país per Sant Jordi. En el següent vídeo us ho expliquem: pic.twitter.com/F9y8zqmIR6 — Meteocat (@meteocat) April 20, 2022

La previsió de pluges a tot el país durant la setmana amenaça una de les diades de Sant Jordi més esperades dels últims anys.fins al cap de setmana, quan la previsió general és que el dia 23 d'abril plogui en diversos punts del país.-marcat pel bon temps i per les temperatures altes- existia la possibilitat que els futurs ruixats no arribessin fins al següent cap de setmana, ara les probabilitats que plogui per Sant Jordi són relativament altes.Fins a mig matí es preveu un cel molt ennuvolat i cobert en general, encara que es poden obrir certes clarianes a la zona de l'oest del país, a les comarques lleidatanes. El sol es mostrarà molt tímid durant el matí. Els ruixats seran una constant des de primera hora del matí, però de caràcter irregular.però està prevista alguna tempesta i fins i tot alguna pedregada. Els sistemes meteorològicsper aquests ruixats intermitents seran les, amb un Pirineu que pot estar ennuvolat durant pràcticament tota la diada de Sant Jordi.Encara que la pluja sigui el principal temor per part dels llibreters i els floristes, no tot està perdut. El sol pot aparèixer en diverses comarques del país a mig matí i fins a primera hora del migdia, mantenint una pausa intermitent pel que fa als ruixats.La principal previsió pel diumenge 24 d'abril és que el sol serà el principal protagonista de tot el país, deixant enrere les pluges, tempestes i els cels ennuvolats.

