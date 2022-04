Rècord històric de forfets venuts a les estacions d'esquí lleidatanes

Lesdel Pirineu de Lleida han tancat la temporada 2021-2022 amb uni han assolit prop d'1,5 milions devenuts.La vicepresidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida,, ha qualificat els resultats com a "excel·lents" i considera que confirmen la recuperació del sector després de la pandèmia així com la tendència a l'alça que viuen enguany les comarques del Pirineu i l'Aran i les de Ponent.Lessuperen en un 10% les de la millor temporada, que va ser la 2017-208, amb 1.348.000 forfets venuts, xifra que representava fins ara la millor dels darrers 15 anys. Només l'esquí nòrdic ha patit una davallada del 5% a causa, principalment, de la manca de neu al gener i el febrer.Pujol ha constatat que els resultats obtinguts per les estacions d'esquí demostren que hi havia ganes per part del públic de gaudir de les activitats dei els entorns naturals després de dues temporades atípiques per la pandèmia. En aquest sentit, ha recordat que les xifres també confirmen la tendència a l'alça que des de principis d'any té el sector a la demarcació de Lleida.El balanç de la temporada a l'estació de, situada a la Val d'Aran i a les Valls d'Àneu (Pallars Sobirà), ha estat el millor de la història amb 1.033.453 forfets venuts i 143 dies en funcionament. Aquest rècord ha estat decisiu per a la xifra global del conjunt d'estacions lleidatanes a l'hora d'aconseguir les millors vendes de la història.La resta de centres d'hivern, tant d'alpí com de nòrdic, han tancat la temporada de forma satisfactòria però amb uns resultats similars als de la temporada 2019-2020, que també va ser bona pel sector.

