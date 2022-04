Detingut un home acusat de la violació d'una menor a Igualada la nit de la Castanyada

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home aacusat de la violació a una menor la nit de la Castanyada de l'any passat en aquesta mateixa població. La policia catalana està escorcollant des de primera hora del matí el domicili de l'arrestat, al carrer de Sant Sebastià d'Igualada, amb ell present. Es preveu que l'escorcoll s'allargui hores i els investigadors busquen més proves que impliquin el detingut, un jove de vint anys, en l'agressió sexual.El detingut passarà aen les properes hores. La Unitat Central d'Agressions Sexuals de la Divisió d'Investigació Criminal, creada el 2020, es va encarregar d'investigar el cas, que continua sota secret de sumari. Després de ser agredida i violada, la noia va ser abandonada en un descampat amb diverses lesions i la van ingressar en estat greu amb ferides als genitals i una fractura cranial . Segons va detallar la mare, no recordava res del que havia passat després de sortir de la discoteca.El conseller d'Interior,en declaracions a Catalunya Ràdio,ha posat en valor la feina d'investigació que ha fet la policia catalana, que s'ha allargat sis mesos i que ha permès arribar a la detenció d'aquest dijous. Ha assegurat que ha estati ha insistit que "mai es deixa una investigació", sinó que es treballa amb discreció. "Avui la nostra societat és una mica més justa", ha afegit Elena a les xarxes socials. El conseller ha explicat que laha estat acompanyada en tot moment pel cos policial i que també ho està aquest dijous, amb motiu de la detenció.Han estat cinc mesos i mig d'investigació en els que hi ha hagut altres sospitosos. Al detingut se l'acusa d'una noia de 16 anys que té greus seqüeles. La víctima va estar dos mesos ingressada a l’Hospital de Sant Joan de Déu i continua en recuperació. Latambé ha perdut pràcticament ela causa del cop que li van donar el presumpte agressor al cap.La jove encara téa causa de la violació i la policia va trigar uns dies a prendre-li declaració per aclarir els fets. El transportista que la va trobar va pensar que estava morta, la va tapar amb una manta i va trucar al

