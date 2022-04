Les 24 recomanacions de no-ficció dels llibreters catalans per aquest Sant Jordi

Muntanya de Llibres (Vic)

Quatre Gats (Sant Celoni)

La Capona (Tarragona)

Cuina! o barbàrie, La història de la nostàlgia i Molts i ningú

El Celler de llibres (Sant Cugat del Vallès)

Parcir (Manresa)

La Fatal (Lleida)

Un paradís com el nostre, A l'ombra d'Amazon i El capitalisme i el seu setè de cavalleria

Llibreria Viladrich (Tortosa)

Llibreria La Singratalla (Tremp)

Altres notícies de Sant Jordi que et poden interessar

és el Dia del Llibre i qui millor per recomanar-ne que qui conviu dia a dia amb els llibres. Per això,ha preguntat als llibreters catalans quines són les publicacions de no-ficció que recomanen per aquesta Diada.Aquestes són les 24 recomanacions de vuit llibreries del país., de Maria Nicolau (Ara Llibres)., d'Iñaki Rubio (Comanegra)., d'Anna Comet (Columna)., de Natalia Romaní (Univers)., de Xavier Aliaga (Angle Editorial)., de Glòria de Castro (Periscopi)., d'Oriol Mitjà (Columna), de Clara Ponsatí (La Campana), de Magí Sunyer (Eumo), d'Alec MacGillis (Edicions del Periscopi)., de Lina Meruane (Debate)., de Graham Chapman, Terry Jones, John Cleese, Michael Palin, Eric Idle i Terry Gilliam (Orion)., d'Alba Sunyer i Clara Antúnez (Parcir / Joviat)., d'Alfons Durán-Pich (Parcir)., de Teresa Ibars (Fonoll)., d’Alec MacGillis (Periscopi), de Pedro Olalla (Acantilado)., de Laia Beltran i Borja Duño (Saldonar)., d'Arturo Gaya (Cossetània Edicions)., d'Enric Querol (Onada Edicions)., de Sígrid Remacha Acebrón (Eumo)., de Manel Gimeno i M. José González (Bresca).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor