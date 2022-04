Les 24 recomanacions de ficció dels llibreters catalans per aquest Sant Jordi

Muntanya de Llibres (Vic)

Quatre Gats (Sant Celoni)

La Capona (Tarragona)

Guilleries, Els Desposseïts i Encara hi ha flors

El Celler de llibres (Sant Cugat del Vallès)

Parcir (Manresa)

La Fatal (Lleida)

La Llum Fantàstica, Constel·lacions i 24 contes

Llibreria Viladrich (Tortosa)

Llibreria La Singratalla (Tremp)

és el Dia del Llibre i qui millor per recomanar-ne que qui conviu dia a dia amb els llibres. Per això,ha preguntat als llibreters catalans quines són les publicacions de ficció que recomanen per aquesta Diada.Aquestes són les 24 recomanacions de vuit llibreries repartides per tot el país:, de Ferran Garcia (Males Herbes)., de Nickolas Butler (Edicions de Periscopi)., d'Eva Baltasar (Club Editor)., d'Ursula K. Le Guin (Raig Verd)., de Karel Câpek (Males Herbes)., de Frank Herbert (Raig Verd)., de Margarida Aritzeta (Capital Books)., d'Albert Sánchez Piñol (La Campana)., de Coia Valls (Columna)., de Terry Prachet (Mai Més)., de Colum Mc Cann (L'Altra Editorial)., de Laia Vilaseca (Rosa dels Vents)., de Blanca Busquets (Proa)., de Laetitia Colombani (Salamandra)., de M. Victòria Lovaina (Rocaeditorial)., d'Anton Txékhov i traduït per Arnau Barios (Club Editor)., de Colum McCann (L'Altra Editorial)., de Ricard Sunyol (Proa), de Cinta Fornós (La Magrana)., de Cinta Arasa (Columna)., de Joan Todó (laBreu Edicions)., de Concepció G. Maluquer (Fonoll)., d'Elvira Moreno (Publicalis)., de Joan-Lluís Lluís (Club Editor).

