Primers grans ruixats per l'episodi de mal temps previst a tot el país

El fort episodi de pluges previstes a tot el país s'han iniciat a lesdurant la tarda d'aquest dimecres. Es preveu que les precipitacions continuaran durant tot el vespre i la nit. Segons dades del, fins a les 18 hores la pluja ja ha deixat 29 l/m² a l'Ametlla de Mar, 28 als Alfacs, 27 a Horta de Sant Joan, 21 a Amposta, 34 a Ulldecona, 28,6 ao 46,3 a, on a més el Cim del Mont Caro ha quedat emblanquinat.Les previsions delapunten que fins aquest dijous al matí s'acumularan quantitats de més de 70 o 80 l/m² en punts del, ella. Per a la resta del país, que també ha registrat alguns aiguats aquest dimecres, la previsió també es manté amb pluges intermitents.Davant això,ha activat aquest dimecres l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya () per l'episodi de pluja previst especialment al sud de. Les precipitacions més intenses podrien acumular encara quantitats de precipitació que podrien superar els 100 litres per metre quadraten 24 hores.En relació amb l’estat de la mar, durant el dimecres les onades han afectat el litoral des delfins al. A partir de la matinada de dijous, el fenomen es limitarà al litoral de l’fins al final de la tarda. L’onatge serà amb mar de fons de component est i s’esperen onades que podran superar els 2,5 metres d’altura.Per la seva banda, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya () de Protecció Civil ha fet arribar aquest avís a tots els municipis afectats i ha demanat que es faci elde tots els guals i punts inundables que hi hagi a cada població.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor