Crida de l'Acord per l'Amnistia i l'Autodeterminació per aconseguir suports malgrat el «bloqueig polític»

L'(ASAA) ha presentat davant de més deel manifest en suport a aquesta doble demanda i han fet una crida a l'adhesió. "Quan tot es veu més fosc és quan més cal activar-se", ha expressat, membre del grup impulsor. L'expresidenta de Parlament, que també en forma part, ha afirmat que volen sumar "el màxim suport" de la societat catalana "malgrat la situació difícil, de sortida de la pandèmia, enmig del bloqueig polític i de la guerra a Ucraïna".L'ASAA ha presentat el manifest en un acte a lai a partir de dijous iniciarà formalment la tasca de recollida d'adhesions a la proposta. Elanirà recollint adhesions de manera gradual fins al mes de setembre. Faràamb les principals entitats del país. També amb aquells qui pensen que "l'amnistia i autodeterminació no són la solució per al país", segons ha expressat Fernández.L'exconsellera, que també forma part del grup promotor, ha afirmat que l'ASAA representa "només un punt de partida, de retrobament i d'arribada per al pròxim 1-O". "Això d'avui només és un nou llibre, o un pròleg, que necessita escriptura col·lectiva", ha afirmat.Al manifest, reclamen l'amnistia "entesa com la necessitat d'unaper a totes les persones exiliades, encausades i represaliades"; i l'autodeterminació, "entesa com la necessitat d'un marc de resolució democràtica basat en el respecte a l'exercici de la lliure determinació de la societat catalana". "Difícilment hi haurà alternativa democràtica si no es resolen les conseqüències del conflicte ni s'aborden les arrels del mateix", avisen.

