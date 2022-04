Rússia entrega una oferta de negociació formal a Ucraïna per posar fi a la guerra

Altres notícies que et poden interessar

Rússia fa un pas més per intentar posar fi a la guerra d'Ucraïna.ha entregat per escrit les seves condicions i propostes de negociació al govern de, que ha recollit el document. Els contactes entre els dos bàndols es mantenen tot i les divergències creades en la, la manca d'entesa en la creació de certs corredors humanitaris o el xoc de resolucions entre els dos ministres d'Afers Exteriors d'ambdós països. Moscou reclama la desmilitarització d'Ucraïna, que estableixi un estatus neutral i que el Donbass s'independitzi."És el nostre torn per analitzar, comparar i extreure conclusions" ha dit, un dels assessors principals de Zelenski. Des del govern rus, el portaveu de l'executiu, Dmitri Peskov, ha assegurat que la postura del Kremlin "és molt clara i ben desenvolupada". "", ha sentenciat.La portaveu del Ministeri d'Exteriors de Rússia,, s'ha expressat aquest dimecres amb molta més contundència i crítica contra Ucraïna. Afirma que Moscou ja ha perdut "tota la confiança en els negociadors ucraïnesos", per la qual cosa ha manifestat que la situació "es desenvoluparà sobre el terreny".perquè Ucraïna es comportés de forma "incoherent durant les negociacions". Tot i això, ha matisat que posteriorment "va començar el circ, com sempre, per part del règim de Kíev"."Estàvem preparats per a això", ha insistit abans d'aclarir que durant els darrers anys la postura ucraïnesa s'ha construït "d'aquesta mateixa manera".que consisteix a dir que el règim no és independent sinó que està controlat. A més, les negociacions s'usen com a diversió", ha conclòs.De moment, no hi ha perspectives que les delegacions es reuniran en persona per continuar amb el diàleg. La setmana passada, Peskov va indicar que, en cas de produir-se una trobada presencial,Zelenski ha demanat repetidament a Putin reunir-se en persona en el marc de les negociacions, cosa a la qual la part russa encara no ha accedit.​​​​​

