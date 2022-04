El Poder Judicial conclou que la llei trans «discrimina» a dones no transsexuals

"Aprovació judicial" per canviar de gènere abans dels 18 anys

El(CGPJ) ha aprovat aquest dimecres per unanimitat un dictamen que considera que l'avantprojecte deque ha elaborat el Ministeri d'Igualtat contradiu el "dret fonamental a la igualtat". El text, que és preceptiu però no vinculant, afirma que algunes disposicions propicien l'efecte "no desitjat" de generar situacions de "discriminació positiva" i, per tant, de"indirecta" de les persones no previstes en l'àmbit d'aplicació de la llei, "especialment significativa pel que fa a lesTambé demana que s'elevi alsmínima perquè una persona pugui reclamar per ella mateixa un canvi de gènere al registre, i expressa la seva disconformitat amb la prohibició de les teràpies de conversió.El text ha estat elaborat en base a l'informe dels vocals, i presenta dubtes sobre el fet que una llei de caràcter "integral i transversal" sigui l'eina "adequada, necessària i proporcionada" per protegir les persones trans i LGTBI. Entre altres considera que l'ús "reiterat" d'aquesta tècnica dota d'un "règim privilegiat de protecció" determinats col·lectius "amb notable detriment del dret a la igualtat i del principi de seguretat jurídica".Per exemple, considera "indispensable" introduir les "" per evitar que la pràctica d'activitats esportives "pugui suposar la discriminació de dones" esportistes no transsexuals, atesa la "realitat" de la "diferència de les condicions físiques existents i la superioritat física de la dona transsexual davant la que no ho és".El dictamen del CGPJ també mostra discrepàncies amb l'extrem de l'esborrany de la llei que permet els menors d'entre 14 i 16 anys canviar el sexe al registre civil només amb l'assistència dels seus representants legals. Segons el CGPJ això no compleix amb el principi de protecció especial dels menors d'edat, especialment en casos en què els joves no tinguin un grau "suficient" de maduresa o la situació de transsexualitat dels quals "no estigui estabilitzada".Els magistrats proposen com a alternativa que s'elevi fins als 18 anys l'edat mínima en què una persona pot demanar el canvi de gènere al registre, i per tant a les franges inferiors, a partir dels 12, es requereixi una aprovació judicial que implicaria la tramitació d'un expedient de jurisdicció voluntària i la demostració de la maduresa necessària i de voluntat estable per fer el canvi al registre.A banda, els jutges opinen que la llei ha de regular "millor" la previsió segons la qual la inscripció registral del canvi de sexe "no modifica" el règim jurídic que prèviament fos aplicable a la persona. I posen com a exemple, que el registre de canvi de sexe no pot alterar el règim de protecció que dispensa la llei a les víctimes de violència de gènere, de tal manera que la persona que canviï de sexe pugui evitar-lo.L'avantprojecte, esmenta el dictamen, tampoc resol les conseqüències derivades de la regla general segons la qual la persona podrà exercir tots els drets inherents a la nova condició després de la inscripció registral del canvi de sexe. Això, "paradoxalment", pot conduir a situacions de "discriminació" de les dones en àmbits, per exemple, com les competicions esportives o "les proves físiques que s'exigeixen per accedir a determinades professions, quan s'ha transitat del gènere masculí al femení".A més, el CGPJ ha acordat per unanimitat endurir la proposta que havien elaborat els tres vocals i que apuntava a la possible discriminació de les "dones no transsexuals". Els magistrats han canviat aquesta expressió de "dones no transsexuals" per la de "dones".El dictamen expressa la disconformitat del CGPJ amb la prohibició que la llei estableix sobre les teràpies de conversió, perquè al seu entendre no es pot prohibir cap teràpia que compti amb el consentiment de les persones "afectades".Els vocals Juan Manuel Fernández, José Antonio Ballestero, i José María Macías han fet un vot concorrent on demanen que la mera declaració de voluntat no pugui ser per ella mateixa un element suficient per poder rectificar el gènere al registre. Consideren que caldria exigir una acreditació de disconformitat amb el sexe mencionat a la inscripció de naixement. Aquests mateixos tres vocals i també Carmen Llombart i Núria Díaz signen un altre vot concorrent on consideren que l'avantprojecte afecta drets fonamentals com la llibertat ideològica i religiosa, la llibertat d'expressió i el dret dels pares al fet que els seus fills rebin formació religiosa i moral amb les seves pròpies conviccions.

