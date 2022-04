Unides Podem, ERC, Junts, PDECat i la CUP demanen obrir una comissió d'investigació al Congrés sobre el «Catalangate»

registren conjuntament una petició per investigar al Congrés dels Diputats el. Són Unides Podem, ERC, Junts, el PDECat, la CUP, el PNB, EH Bildu, Més País, Compromís i el BNG. Els partits consideren que "la responsabilitat de l'espionatge apunta directament al". A més, també creuen que aquesta no ha estat l'única vegada que s'ha produït un escàndol així i apunten a uni generalitzat d'orientació política". En la petició, defensen la necessitat d'una investigació pels "presumptes mals usos de recursos públics" i, concretament, "per la intromissió en la intimitat i privacitat de líders polítics, institucions i persones individuals".Les formacions han aprofitat per recordar, també, altres episodis vinculats amb les "" i avisen que "no s'ha retut compte delsper evitar aquestes pràctiques il·legals que posen en dubte tot el sistema democràtic" i "introdueixen una total i absoluta desprotecció i inseguretat jurídica".L'escrit de la petició detalla com a objectius de la comissió "conèixer al detall lade l'Estat" i investigar "el mal ús de les estructures tècniques dels departaments de Defensa, Interior, vicepresidència i Justícia".La proposta també planteja buscar mesures per, així com "l'assumpció de les responsabilitats que derivin del mal ús de les estructures governamentals" i "proposar les mesures oportunes de control, investigació i prevenció".La proposta haurà de ser valorada per la, on la seva admissió a tràmit dependrà de la decisió del. Alja s'ha iniciat una investigació de la qual n'és vicepresidenta(ERC), afectada per l'espionatge ambl'octubre del 2019 quan ja era membre a l'Eurocambra.

