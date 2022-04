​Vaga de fam a Vic en defensa del català a l'escola

"Plantar cara" als jutges

Quim Torra s'ha apropat a donar suport als vaguistes de Vic. Foto: Adrià Costa

Allotjats al Consell per la República de Vic i acompanyats per Quim Torra

L'activista baleari l'osonenchan començat aquest dimecres unaen defensa del. Aquesta acció s'emmarca en les mostres de rebuig a la modificació de la Llei Lingüística, que inicialment s'havia de votar la setmana que ve al Parlament de Catalunya, però finalment serà el 9 de maig En paraules de Sastre, la sentència del Tribunal Suprem del"ha estat la gota que ha fet vessar el got". Per tot plegat, "cal". De fet, no és la primera vegada per l'activista balear. El 2014, ja va deixar de menjar durant 41 dies contra la política educativa del president balear, José Ramon Bauzà.La protesta que ha arrencat aquest dimecres al migdia volen que tingui incidència en els tres partits polítics independentistes i no aprovin la modificació de la Llei Lingüística. "Hem d'aconseguir que no donin suport això", subratlla Sastre."Això del Suprem té", subratlla Sastre. Precisament, una de les principals preocupacions dels dos activistes és que la modificació de la llei catalana crearà"No podem permetre que els jutges espanyols determinin amb quina llengua hem de parlar", diu per la seva banda, Carles "Tati" Furriols, subratllant quede la pàtria i és vital".Per tot plegat, els dos activistes fan una crida a, a qui acusen de ser els "culpables" de l'atac a la llengua. En aquest sentit, Sastre també ha criticat que els jutges pràcticament no fan servir el català en les seves sentències. "Com s'atreveixen a imposar un 25% de català si només fan un 7% de sentències en català a Catalunya?", es pregunta.Els dos activistes s'allotgen al local del Consell Local per la República de Vic, des d'on rebran visites de persones que se sumen a la causa. Un equip de suportdurant els dies de vaga. Està previst que s'allargui fins a finals d'abril.Durant la roda de premsa, Furriols i Sastre han estat acompanyats per l'expresident de la Generalitat, que els ha donat suport i els ha transmès un agraïment per l'esforç que fan. "És una acció molt rellevant i important" ha subratllat.

