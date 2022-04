«La mare ja és a casa. Creia que no ens tornaríem a veure»

Altres notícies que et poden interessar

A l'inici de la invasió russa d'Ucraïna, l', una veïna de Granollers d'origen ucraïnès, explicava a NacióDigital com patia per, que s'havia quedat a la ciutat d'. Des de diumenge aquest patiment s'ha reduït: la, la seva mare, ja està amb ella a la capital del Vallès Oriental. Després de dies de patiment, de por i de viatge farragós, tornen a estar juntes: "La mare ja és a casa. Em pensava que no ens tornaríem a veure", reconeix la noia.La Lyudmila va emprendre el viatge el dia 5 d'abril per culpa de la invasió russa. Viu a casa de la seva filla, on també s’hi estan altres familiars que han aconseguit fugir. Tots fan undel que han viscut des del 24 de febrer: destrucció, saquejos i morts indiscriminades, com la d’una veïna que era fora de casa durant un toc de queda o la d’un noi que era al cotxe amb els seus gossos. O la d’un sacerdot: "Van matar-lo sense cap motiu", explica.Tot el relat el fa amb llàgrimes als ulls. De fet, segueix pensant que és, una pel·lícula, i quan tanca els ulls li sembla sentir elsi veu com els soldats segueixen disparant indiscriminadament les cases dels seus veïns o busquen casa per casa soldats enemics. "Teníem molta por,", explica.La Lyudmila també detalla que han estat gairebé des del primer diaI amb moltes dificultats per poder menjar: assegura que havien de fer cues de 14 hores per aconseguir una barra de pa. Molts s’han quedat sense casa, i en els moments més durs baixaven als soterranis. Diu emocionada que això els ha unit davant l’adversitat. Fins i tot han compartit la medicació amb què es tracten per la impossibilitat de trobar-ne noves existències.Tot i els, expliquen que han intentat parlar amb els soldats invasors. "Els hi va preguntar per què els atacaven i ells responien que ho feien perquè, si no, serien ells els atacats. És absurd!", exclama l'Oleksandra.La Natalia, la cunyada de l'Oleksandra, continua el relat en què han viscut en un petit poble de 300 persones: rodejaven les cases amb els vehicles militars i no els deixaven sortir. A un nebot el van apallissar perquè no els hi agradava com anava vestit. Ens han volgut agenollar, però no han pogut", defensa.I pel que fa a un possible retorn per un descens dels combats en certes zones, es mostren reticents: ". Un amic del meu tiet va anar al cementiri a veure el seu pare i va ser ferit per una mina. Ha perdut la cama", diu l'Oleksandra.Un cop presa la decisió de marxar, la fugida també ha estat complicada. Un recorregut que podien fer en una hora es va transformar en nou. Van poder arribar aaquest cap de setmana en un dels nombrosos combois que s’han desplaçat a la zona.L'Oleksandra diu que ha estat un moment: "Feia molts anys que vivia allà. Ha arribat contenta, però al sortir del seu municipi em va poder trucar i va ser molt intens.".​​​​​

