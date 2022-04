Així se celebrarà el Sant Jordi a 10 de les principals ciutats catalanes

Terrassa, cloenda de bastons i castells

Girona previsora

Tortosa homenatja Gerard Vergés, poeta local

Montblanc, Setmana Medieval i Sant Jordi de “rècord”

Lleida amb xerrades, música i teatre

Sant Jordi i la princesa a la plaça Major de Vic. Foto: Josep Maria Montaner

Vic, una gimcana de conte

Puigcerdà, a ritme de musical

Llibreters, editors i distribuïdors creuen que aquestno només serà el del retorn a la normalitat prepandèmica, sinó una edició de les més massives i rellevants de la història. Els carrers de la majoria de poblacions catalanes es tornarà a omplir dei la diada, ja sense restriccions, recuperarà l’esplendor de les edicions anteriors a la Covid.són algunes de les activitats que complementaran la festa. Us mostrem alguns dels actes que es faran a les principals ciutats catalanes.La ciutat recupera la normalitat d'abans de la pandèmia pel que fa a les parades al carrer sense limitacions d'accés ni aforaments limitats. Hi haurà 260 parades repartides pels principals carrers del centre de la ciutat entre floristeries, llibreries, entitats, associacions i partits polítics. La plaça Vella s'ha reservat per a què els professionals llibreters i floristes puguin instal·lar parades els dies 22 i 23.També hi haurà l'actuació de. Dissabte, a la tarda el Drac de Terrassa farà una cercavila sense foc a partir de les 17.45 h. Els Bastoners de Terrassa també actuaran a les 17.15 i les 19.15 h a la Torre del Palau i a les 18 h a la plaça Vella. Finalment, a les 19.30 h es farà la tradicional diada castellera de Sant Jordi amb les dues colles locals, Minyons de Terrassa i Castellers de Terrassa, a la plaça Vella.L'Ajuntament de Girona, d'acord amb el gremi de llibreries de la ciutat, ha decidit traslladar la fira mercat de Sant Jordi al. Inicialment, les parades s'havien de situar a l'esplanada de la Copa i al passeig de la Devesa, com l'any passat, però han resolt canviar la ubicació per la previsió de pluja d'aquest dissabte. L'horari d’obertura al públic serà de 9 a 21 hores i l'entrada serà gratuïta.Durant tota la jornada han previst activitats diverses, a més de les tradicionalsper part dels autors. Al migdia, hi haurà elde l'obra La rínxols dels llaços blaus, a càrrec de Vivim del Cuentu; a la una de la tarda, unade DJ Mr. Blond; a les cinc, unaa càrrec d'Edicions Tremendes; a les sis, unde Fina!, i a dos quarts de vuit un concert de Tramma.Tortosa viurà un Sant Jordi sense restriccions després de dos anys marcats per la pandèmia. Les paradetes de llibreries, floristeries, associacions i entitats sense ànim de lucre tornaran a ubicar-se a l'eix habitual que marquen els carrers de Sant Blai, de l'Àngel i de la Rosa, al centre històric de la ciutat. Així mateix, durant la diada més de quaranta autors locals signaran llibres i les últimes novetats editorials i mantindran el contacte amb els lectors.D'altra banda, també hi haurà diferents activitats complementàries, com l'A la fresca, de la companyia Anna Confetti, i el. Diumenge també s'homenatjarà Gerard Vergés, poeta tortosí que va morir el 23 d'abril del 2014.La 35a edició de la Setmana Medieval de Montblanc, que se celebrarà del 22 d'abril a l'1 de maig, recupera la normalitat amb tots els actes tradicionals, com són la representació de. La majoria d'ells es faran a l'aire lliure i sense grans restriccions. Enguany, entre les novetats destaca la cloenda Dones de Llegenda, una obra dedicada a l'empoderament de les dones. Des de l'Associació Medieval també recalquen que ja s'han venut més de 3.000 entrades."Serà un Sant Jordi de rècord absolut de visitants, com mai hem vist", ha apuntat l'alcalde de la vila, Josep Andreu. Aquest any, l'organització entregarà l'espasa d'honor a la il·lustradoraLa setmana de Sant Jordi a la ciutat de Lleida ha començat aquest dimarts amb una les xarxes socials impulsat per la Paeria amb l’objectiu de recordar l’escriptor Guillem Viladot en el centenari del seu naixement. Dimecres, els actes han continuat amb, un acte poètic protagonitzat per Meritxell Cucurella Jorba i Olza Olzeta, que ha posat veu als poemes de l’autor d’Agramunt.La vigília de Sant Jordi, el Centre d’Art la Panera, juntament amb altres museus de tot el territori nacional, se suma a la iniciativa del, una campanya d’alliberació de llibres amb l’objectiu d’envair les ciutats amb publicacions sobre diferents disciplines artístiques.El dia 23 d’abril, les parades de roses i llibres ompliran l’Avinguda Francesc Macià de la ciutat. Les entitats, per la seva banda, s’ubicaran entre la Rambla Ferran i la Plaça Sant Joan. En aquest indret, i a partir de les set de la tarda, el grup de música folk La Sonsoni farà un concert amb ball organitzat per l’Ateneu Popular de Ponent. Durant tot el dia, a la Rambla Ferran es faran actes i xerrades literàries. A partir de les 13:30h, Montse Sanjuan, Marta Alòs, Marialba Revés, Maite Alarcón i Gloria Martín conversaran sobre les seves darreres novetats literàries en un col·loqui organitzat per Pagès Editors.Llibres, roses i entitats tornaran a omplir els carrers i places de Vic. Entre els actes més destacats, hi ha laper a infants "La poció indesxifrable". Tots aquells nens i nenes que aconsegueixin resoldre enigmes guanyaran un val de descompte de 10 euros per gastar en una llibreria de Vic. L'activitat és totalment gratuïta i tindrà lloc el mateix dia de Sant Jordi a partir de les 5 de la tarda. La poció només podrà ser resolta visitant diverses localitzacions de Vic i gràcies a les guies que s'han repartit prèviament en tots els centres educatius.Enguany, la Diada de Sant Jordi coincideix amb el mercat setmanal dels dissabtes. Per tant, durant el matí, les parades de llibres i roses es combinaran amb les altres parades de menjar o roba. També es recuperarà la jornada de portes obertes a l'Ajuntament decorat per a l'ocasió o hi hauràdel carrer de la Riera convertit en un gran roser.Puigcerdà tornarà a viure un Sant Jordi ple de llibres i parades de roses, que s’ubicaran al passeig 10 abril i la plaça Santa Maria. Una mostra de dansa i jocs reciclats donarà pas al punt àlgid de la diada, amb la representació del“La llegenda de la rosa i el drac”.

