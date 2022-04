Reducció «selectiva» d'impostos i ajut de 200 euros a les rendes baixes: el pla econòmic de Feijóo

ha proposat al govern espanyol unper afrontar la crisi econòmica que inclogui una racionalització de la despesa burocràtica de l'executiu, un redisseny dels fons europeus perquè autònoms i pimes siguin "actors directes" de la seva execució, reformes estructurals per incentivar l'activitat econòmica i una"selectiva i temporal". Feijóo ha parlat de "retornar" als ciutadans entre. Ho ha fet davant del comitè executiu del PP.El líder del PP no ha fet cap menció, en el seu discurs inicial, als pactes subscrits amb Vox per investir Alfonso Fernández Mañueco com a president de Castella i Lleó, centrant exclusivament el seu missatge en el terreny econòmic. Precisament el president castellà no ha pogut assistir a la reunió per problemes amb la neu a la carretera.Ha proposat actualitzar els primers trams de l'de manera que beneficiï lesEl líder del PP ha propugnat unad'entrea aquells que ingressin entre 14.000 i 17.000 euros, els que no estan obligats a fer la declaració de la renda. Ha defensat també unade la llum i el gas, que quedaria en un 4-5%. L'anunci de les propostes de Feijóo es produeix just després de la primera ronda feta amb elsLa seva trobada amb el president de la CEOE, Antonio Garamendi, va ser especialment cordial, després d'un període no exempt de tensió entre la cúpula de la patronal i la direcció de Pablo Casado.Feijóo enviarà ael pla del PP. "L'dels espanyols i la inflació és el nostre únic enemic", ha afirmat el president del Partit Popular en l'inici de la reunió del comitè executiu, la segona des que va assumir com a nou líder de la formació. "Espanya és la nostra raó", ha dit. Feijóo ha assenyalat que al PP "caben tots els que volen tenir un govern millor que l'actual".Ha assegurat que el PP "donarà acollida" a tots els qui en les anteriors eleccions haguessin votat "pels membres de la coalició governamental o pels seus socis parlamentaris".Feijóo ha negat que les causes de la crisi de l'economia espanyola siguin, i que hi ha caiuses estructurals anteriors. El líder gallec ha afirmat que Espanya és el país amb major percentatge d'aturats de la UE, i serà l'únic país d'Europa que el 2022 no tornarà a tenir elprevi a la pandèmia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor