Detenen un dels còmplices del pres fugat durant una visita a un dentista de Terrassa

Detenen al(Bages) un dels còmplices del durant una visita al dentista fa unes setmanes a Terrassa. L'arrestat és un jove de 26 anys que conduïa una motocicleta robada i sense permís.Els Mossos van fer la detenció aquestcap a les 20.30 hores quan van aturar una moto amb dos passatgers a sobre. Segons la policia catalana tant el noi com la noia es vani fins i tot ell va acabarels agents.En comprovar les dades de la moto els van detenir també peri per fer-ho amb unaque havia estat. Pel que fa a la noia la detenció es va fer per resistència a l'autoritat.Va ser després, que els mossos van veure que el noi tenia unaper haver ajudat el pres de Lledoners a fugir dues setmanes abans durant la visita al dentista a Terrassa.

