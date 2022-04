Netflix, en crisi: per què ha perdut subscriptors?

Què està passant?

Publicitat a la plataforma

Augment del preu i comptes compartits

Nova competència

Las durant el primer trimestre de 2022 és el darrer símptoma dels problemes que arrossega la principal plataforma del mercat del contingut en streaming. Decisions contràries a l'opinió general del seu públic, una competència cada vegada més agressiva i, simplement, morir d'èxit, són diverses de les raons per les quals Netflix s'ha desplomat a la borsa i ha perdut clients per primer cop en una dècada.ha fet públiques diverses mesures i estudis que tenen sobre la taula per intentar revertir la situació. Netflix no ha viscut una crisi similar en tota la seva història, en la qual només ha fet que augmentar subscriptors, catàleg i reconeixement internacional... fins ara.Netflix ha caigut en subscriptors per primera vegada en la seva història. D. Una caiguda substancial que xoca amb les expectatives que tenia l'empresa, que preveia un augment de 2,5 milions de nous clients. Evidentment,. La pandèmia de coronavirus i les mesures per frenar els contagis, com l'aïllament domiciliari, van augmentar de manera substancial les noves subscripcions a les plataformes, sent Netflix la més beneficiada. Ara, però, el suflé es va desinflant.Hastings i la direcció de la multinacional han començat a prendre certes mesures, la majoria de caràcter econòmic, per revertir la situació, a més d'apostar per un creixement dels ingressos de la companyia a través d'altres vies.com a tal en detriment dels seus clients.La multinacional de l'entreteniment i plataforma líder de contingut audiovisual per streaming estudia establir una tarifa molt més barata que les que oferta actualment, però amb l'afegit que hi hauria publicitat."Els que han seguit Netflix saben que he estat en contra de la complexitat de la publicitat, i soc un gran fan de la simplicitat de la subscripció, però per molt que sigui un fan d'això, soc encara més fan de la possibilitat que el consumidor pugui escollir".La mesura, ja que cap plataforma de contingut en streaming d'aquestes característiques té publicitat. Només operen en aquest sentit les plataformes audiovisuals similars, però sense una subscripció de pagament directe per obtenir els seus continguts., que tenen diverses aparicions publicitàries en el moment que l'usuari consumeix els seus vídeos o directes.Els increments de les quotes i les tarifes de Netflix han suposat un revés per a la companyia. Milions de persones comparteixen els comptes en no poder assumir el cost de la subscripció mensual en bona qualitat,Hastings i Netflix han decidit, però, posar fi al fet de poder compartir un compte entre diverses persones a nivell global i han decidit prohibir el fet de compartir contrasenyes. Com ho faran? Amb un pagament extra i el reconeixement de la IP dels usuaris. És a dir, fer servir la visualització de 4 pantalles a la vegada estarà pensat per a consumir contingut en un domicili des de diferents habitacions.Això pot trencar l'estabilitat de desenes de milions de persones , que comparteixen la plataforma i el seu pagament amb parelles, amics, familiars llunyans o companys de pis que viuen situacions diferents., la mesura se'ls pot girar en contra i perdre centenars de milers de subscriptors en els pròxims mesos.La proliferació de rivals en el mercat de les plataformes ha obligat a Netflix a combatre amb totes les seves armes. Tot i que el lideratge en el consum massiu de sèries no hi ha qui la desbanqui del lideratge, la plataforma recula cada trimestre en valoracions positives sobre el seu contingut general.Encara que les seves pel·lícules siguin de les més vistes i hagi aconseguit convèncer immensos cineastes perquè treballin sota el segell vermell-i-negre, l'aparició de-amb totes les seves filials- i la conversió d', amb col·laboració de lai diverses marques més, han fet ombra a escala qualitativa a Netflix. També ho ha aconseguit, que segueix acumulant marques a la seva plataforma.Netflix té un problema de continuitat molt seriós i pateix el risc de morir d'èxit si no és capaç de reconduir el vaixell. Les subscripcions, compartir comptes o l'augment del preu pot provocar una devallada major en el futur.

