Netflix estudia una tarifa més barata i amb publicitat

. La multinacional de l'entreteniment i plataforma líder de contingut audiovisual per streaming estudia establir una tarifa molt més barata que les que oferta actualment, però amb l'afegit que hi hauria publicitat. Netflix vol combatre com sigui ladurant el primer trimestre del 2022 -quan la seva previsió era guanyar-ne fins a 2,5 milions- a més d'intentar reconduir el mal moment de l'empresa arran de les noves mesures que prendran en el futur. Les previsions, però, tampoc són gaire optimistes de cara al pròxim trimestre:El mateix CEO de l'empresa,, ha volgut abordar el tema de la publicitat a la seva plataforma: "Els que han seguit Netflix saben que he estat en contra de la complexitat de la publicitat, i soc un gran fan de la simplicitat de la subscripció, però per molt que sigui un fan d'això, soc encara més fan de la possibilitat que el consumidor pugui escollir. I permetre que els consumidors que vulguin tenir un preu més baix, i que siguin tolerants a la publicitat obtinguin el que volen, té molt de sentit". En definitiva, la publicitat pot ser una opció factible per a Netflix en un futur molt pròxim.Netflix viu un moment molt complicat. La decisió de la companyia que dirigeix Reed Hastings per-s'estima que només als Estats Units hi ha 100 milions d'usuaris en aquestes condicions- i els darrersdiversos de manera consecutiva, ha provocat que milions de persones hagin decidit optar per alguna de les altres alternatives que ofereix el mercat.I és en aquest mercat on Netflix troba un altre escull en el seu lideratge, encara inqüestionable.en el contingut ha donat ales a que molts usuaris hagin decidit canviar, per primer cop, de companyia de contingut en streaming.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor