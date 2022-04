Piqué va demanar a Rubiales tornar a la selecció espanyola pels Jocs de Tòquio

Un contracte molt més profitós... però sense Piqué

Nous àudios que revelen converses entre el central del Futbol Club Barcelona,i el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales. El Confidencial publica noves informacions en les quals es revela que el capità blaugrana va demanar a Rubiales "que li fes el favor" d'aconseguir que el convoquessin per als Jocs Olímpics de Tòquio 2020 amb la selecció espanyola. Piqué ja s'havia retirat del combinat nacional espanyol, però tal com es pot escoltar als àudios,. Les seleccions només poden convocar jugadors de 23 anys o menys, a excepció de tres membres de l'equip. Piqué volia ser un d'ells.Les gestions, revela Piqué en els àudios, les volia fer "en secret". "Aquesta me l'has de fer, eh Rubi, me l'has d'aconseguir, hòstia. Em fa una il·lusió que et cagues jugar els Jocs Olímpics", se sent a dir a Piqué., al setembre o quan sigui. Quan s'acabi la competició, me'n vaig a Madrid i seiem amb ell, tio i... em faria una il·lusió... A veure com ho podem gestionar perquè tampoc surti enlloc ni res. Crec que això s'ha de mantenir fins al final molt en secret entre tots tres. No et sembla?", diu Piqué. Les noves informacions arriben dos dies després que el central donés explicacions en un directe a través de Twitch. L'origen de la polèmica (i de les revelacions fetes pel digital espanyol) és que Gerard Piqué va pactar rebre una comissió milionària per portar la Supercopa d'Espanya fins a l'Aràbia Saudita. El jugador del Barça hauria acordat amb Luis Rubiales rebre 24 milions d'euros a través de la seva empresa Kosmos per traslladar la competició.en el contracte per obligar l'Aràbia Saudita a pagar a Kosmos quatre milions d'euros anuals com a "comissió d'èxit", xifra que, si no s'abonava, tindria com a conseqüència que la Supercopa es deixés de jugar al país asiàticUna altra de les revelacions d'El Confidencial fetes aquest dimecres és que Luis Rubiales va desestimar un contracte amb Qatar que era igual o més profitós que el de l'Arabia Saudita per a la Federació... però que no requeria de Piqué per a fer d'intermediari, i per tant, no rebria cap benefici econòmic.Segons explica el rotatiu, el president de la federació espanyola va arribar a signar un preacord amb Doha, però després va desestimar el pacte per a poder decantar-se cap a l'opció actual, que generava un benefici de 24 milions d'euros per a Piqué i la seva empresa, Kosmos.

