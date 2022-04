Albert Pla publica una novel·la que només es llegeix a través del mòbil

El cantautorpublica aquest dimecres la novel·la digitalque ja es pot llegir a través del telèfon mòbil. El treball es planteja com una "bufetada a la realitat" amb una història d’amor impossible que té com a rerefons una societat "controlada i manipulada per un sistema basat en l’engany i el totalitarisme".La novel·la, que es pot llegir descarregant una aplicació pel telèfon intel·ligent,. Pla ofereix un treball que clava una "bufetada de realitat amb una mirada amb lupa". La particular novel·la compta amb, la Lucía i en Carlos que tenen accés a "l’alteritat" i fan un reflex d’allò "miserable" i d'all+o més "excels" de la condició humana.L’obra de Pla explica la història de dos joves que, davant la impossibilitat de trobar-se en el món real, es relacionen per la popular aplicació de missatgeria instantània. Els dos personatges van en una mateixa classe d’un mateix institut però un pertany a un grup i l’altre a un altre.és dirigit per grans corporacions comercials que els impedeixen relacionar-se.Tot i això, els dos protagonistes aconseguiran tombar els murs que els separen estimant-se a través de WhatsApp. Pla mosta un món on, darrere l'aparença de llibertat, s'amaguen el "més absolutes a través d'un sistema basat en l'engany, l'abús i el totalitarisme".

