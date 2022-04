Aragonès apunta al CNI i exigeix a Sánchez aclarir «cara a cara» el cas d'espionatge massiu

El president de la Generalitat,, ha apuntat directament al(CNI) del govern espanyol, dependent del Ministeri de Defensa, per l'espionatge massiu de dirigents independentistes . "Si el CNI té el programari, i hem estat sota supervisió, quin altre servei d'intel·ligència voldria destinar milions d'euros a espiar gent amb qui no tenen res a veure?", s'ha preguntat Aragonès en una entrevista al programa El Món a RAC1 en la qual també ha demanat una trobada "cara a cara" amb el president del govern espanyol,, per aclarir la qüestió. Abans de demanar, ha indicat que cal "transparència". El dirigent d'ERC viatjarà aquest dijous a Madrid per reunir-se amb representants de tots els partits que han estat espiats, i espera fer-ho també amb el. De moment, la relació amb el govern espanyol ha entrat al congelador , inclosa la taula de diàleg.L'espionatge, ha indicat Aragonès, és un dels fets "més greus" des de la investidura del líder del PSOE, en la mesura que algunes de les polèmiques provenien de l'etapa del PP. Aquesta vegada, però, el president ha assenyalat directament l'executiu del. "Jo he batallat com ningú perquè hi hagi un procés de negociació amb l'Estat. Per aconseguir la independència, la via que ens dona més seguretat és un referèndum acordat. Difícil, complicadíssim, però ho hem de provar perquè ens ho exigeix la ciutadania.. Hem de tenir la mínima seguretat que el que anem a explicar no ho han vist abans. Hi ha aparells de l'Estat actius contra el diàleg. Si hi ha voluntat de retrobament, les paraules s'han de traduir en fets", ha reflexionat el dirigent independentista, que també ha ressaltat que l'estabilitat del PSOE al CongrésAragonès ha constatat que el programari només es pot comprar si ets un estat o un servei d'intel·ligència, i ha posat de manifest que la reacció espanyol hauria estat molt diferent si l'espiada hauria estat. "Això no pot quedar impune. No es pot tapar sota els secrets d'Estat. Han accedit a les fotos de la meva filla, poden haver accedit a les càmeres que tenim per veure si la nena plora, els comptes bancaris, els missatges amb la meva família o amics... I també amb", ha apuntat el president. "Ells han de portar a terme una investigació", ha insistit. "Això no són uns espies que van a la seva. Suposa una quantitat deque han hagut de passar per controls interns", ha ressaltat.El president de la Generalitat "no sap" quin ministre ho ha pogut autoritzar, i per això ha demanat explicacions. "Si et vols retrobar amb algú, no l'espies. I, si passa, ho investigues i prens mesures per tenir credibilitat que el diàleg amb Catalunya es vol portar a terme", ha remarcat Aragonès. Avui havia de coincidir en un acte amb Sánchez, que finalment no ha vingut a Barcelona com estava previst, i els equips treballen per continuar parlant., ha indicat. Els dos presidents han intercanviat missatges sobre el cas. "Li he fet arribar el meu malestar. La seva resposta ha estat que s'ha de reconduir la situació, però això s'ha de traduir en fets. Aquestes coses s'han de parlar cara a cara. Seria convenient que hi hagués una reunió. Si realment volen reconduir la situació, han de prendre mesures", ha relatat."Més enllà de les qüestions individuals que tenim al mòbil, som representants de la ciutadania. El que ha passat és", ha remarcat Aragonès, que ha assenyalat que manté el número de telèfon que tenia abans de ser president de la Generalitat. Preguntat sobre si esborra material de missatgeria, ha puntualitzat que fa servir poc WhatsApp i ha subratllat que fins i tot el material d'espionatge té "vulnerabilitats" en la mesura que deixa rastre. Tanmateix, ha apuntat que. "S'ha certificat que he estat espiat, de manera que no ho puc assegurar. Com tanta altra gent que ha vist que hi ha hagut una operació d'aquestes característiques", ha indicat el president.Aragonès ha posat en dubte que Espanya sigui una "democràcia consolidada" en la mesura que existeix espionatge als dirigents independentistes. El president ha indicat, en relació a la ciberseguretat, que s'ha "reforçat" en els últims mesos, tot i que això no ha evitat la intervenció d'almenys una seixantena de dispositius . En el seu cas, va rebreque semblen una llista de subscripció a mitjans de comunicació. "Rebem desenes de missatges cada dia, t'arriba informació de tot arreu. I en algun moment vas a veure informacions d'aquest tipus", ha apuntat Aragonès. Quan va clicar l'enllaç rebut, s'anava a parar a la pàgina web del mitjà de comunicació real. Mentrestant, però, el dispositiu passa per una zona "oculta" que permet l'espionatge."Jo no tinc res a amagar, però els'ha de respectar. En el meu cas, i en el cas de les persones amb responsabilitat, tenim dret a la participació política. Les institucions han de ser governades sense intervencions de tercers. L'objectiu és capturar informació i fer mal personal i polític tenint un avantatge polític", ha apuntat el president, que ha indicat que en el cas dels advocats vinculats a dirigents independentistes també s'ha vulnerat el dret a defensa. Al mateix temps, Aragonès ha apuntat que fa "molt temps" quetelefòniques davant la possibilitat de ser espiats. "No som criminals", ha apuntat el dirigent d'ERC, en referència al component "democràtic" de l'independentisme.

