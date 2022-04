Borràs exigeix la dimissió de Sánchez per l'espionatge massiu a dirigents independentistes

Relacions congelades entre el Govern i la Moncloa

La presidenta del Parlament,, ha exigit aquest dimecres la dimissió del president del govern espanyol,, arran de l'espionatge massiu a dirigents independentistes. La petició l'ha fet des d'una entrevista a Catalunya Ràdio en la qual també ha apostat perquè el ministre de l'Interior,, i la de Defensa,, també siguin desplaçats dels seus càrrecs. Borràs també ha informat que des del Parlament plantejarà accions legals en la defensa dels càrrecs electes i dels diputats que han estat espiats en el marc del Catalangate. "Junts es plantejarà el que sigui", ha respost a la pregunta de si estarien disposats a sortir del Govern.Borràs també ha establert, recordant que el cas d'espionatge polític que va incentivar la Casa Blanca de Nixon durant els anys 70 "va provocar dimissions, del mateix president dels Estats Units". És per això que la presidenta del Parlament ha incidit de manera categòrica en què "calen les dimissions" de Sánchez, Marlaska i Robles."La sensació és de fragilitat absoluta", ha lamentat Borràs, que ha reconegut que no sabia dir exactament "si ara mateix l'estaven espiant o li havien hackejat el telèfon mòbil". "He canviat el terminal i he fet tot el que m'han dit els experts, et fa sentir molt despullada pensar que algú pot accedir a tota la teva vida privada", ha explicat la presidenta del Parlament. Arran de la resposta política que "requereix la situació", Borràs ha carregat contra la taula de diàleg i ha volgut recordar quevan dir que aquesta "no tenia sentit".El president de la Generalitat, en una compareixença acompanyat de tots els membres del Govern, va anunciar dimarts que queden congelats els vincles amb el govern espanyol. "No tot pot continuar igual", va ressaltarque ha indicat que les conseqüències polítiques del cas seran "immediates". El vicepresident, a banda, va indicar que no es poden "normalitzar" les relacions amb un Estat que actua de manera "repressora"."Qui ha de demostrar el seu compromís amb el procés de negociació no és el Govern. El que està en qüestió és el compromís de l'Estat. Cal que es restauri la confiança mínima. Quina evidència més gran necessitem que l'espionatge", va assenyalar el president de la Generalitat, que va demanar "avançar" en la negociació.

