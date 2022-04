Toni Cantó va reunir-se amb una consultora per promoure el castellà a Rússia enmig de la guerra

Altres notícies que et poden interessar

va reunir-se amb una consultora per promoure el castellà aenmig de la. Segons ha avançat, el director de l'd'Ayuso va trobar-se amb aquesta empresa dues setmanes després de la invasió d'Ucraïna.En concret, Cantó va rebre el 7 de març a la consultora "", que es tracta d'una entitat dedicada al sector financer i sense gairebé referències en l'àmbit educatiu. L'audiència es va demanar dos dies abans de la invasió russa del seu país veí perquè s'exposés el projecte. Finalment, però, lava decidir refusar la proposta.Cantó va ser nomenat el passat estiu nou director de l'Oficina de l'Espanyol pel nou govern d'. Abans, el també actor no va poder presentar-se a les eleccions madrilenyes en la llista deldesprés que no es considerés valida la seva participació. Pocs dies abans, Cantó havia dimitit dels seus càrrecs deper incorporar-se a les files populars.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor