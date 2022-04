Un jove delha estat acomiadat després de gravar-se i pujar un vídeo a TikTok on assegurava que tenia "la feina més fàcil del món". En concret,, de 19 anys, treballava com a repartidor de la cadena de supermercats. El jove, en plenes labors de repartiment, assegurava que és una feina "molt fàcil", que era la millor que havia tingut mai i que el cuidaven i li pagaven bé.Mentre explicava els pros i contres, resumia de forma molt clara la seva feina: "Només m'assec al costat de laesperant els repartiment; ningú m'ha tractat mai malament i tots els clients són encantadors". Tutt també afirmava que estar treballant dins dels supermercats era "" i una "".Doncs bé, "la feina més fàcil del món" se li ha acabat a aquest jove britànic. Després de fer-se públic el vídeo a través de TikTok, l'empresa per la qual treballava ha decidit rescindir-li el. El mateix Tutt ho ha confirmat: "Sí, m'hani ara no sé com pagaré el lloguer".

