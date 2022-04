Un cava català, reconegut amb la «Medalla d'Or» d'un prestigiós concurs

González Byass, la millor família de vi espanyola a Mundus Vini

suma un nou reconeixement internacional. En aquesta ocasió, la darrera edició de Mundus Vini, un dels concursos més prestigiosos del món, ha premiat amb una Medalla d'Or aquest cava ecològic.La marca catalana aconsegueix així un nou èxit que s'uneix als aconseguits als “Wine Awards”, “Concurs Internacional de”, “Premis Aliments d'Espanya” i “The& Sparkling Wine World Championships”.Aquests reconeixements posen en valor la personalitat d'aquest Cava elaborat majoritàriament amb la varietat Garnatxa i un petit toc de, ambdues procedents de vinyes certificades com a ecològiques.molt cremós, fresc i elegant. Apte per a vegans, resulta perfecte per acompanyar arrossos, pastes o postres cremoses. També és la millor opció per gaudir en aperitius i “l'hora del cava”, on una copa freda és ideal per acompanyar qualsevol trobada, tertúlia o afterwork.Per quarta vegada a la seva història,, ha obtingut a Mundus Vini el guardó de “” (Best Spanish Producer). A més d'aquesta distinció, que reafirma la condició de González Byass com un dels grans actors del panorama vitivinícola internacional, aquesta Família de Vi ha aconseguit 3 reconeixements “Best in Show”, 2 Medalles Gran Or i 23 Medalles d'Or.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor