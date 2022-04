Per què regalem roses i llibres per Sant Jordi?: la història rere la llegenda

Un conflicte religiós, l'origen de la llegenda

La diada deés un dels moments més esperats de l'any. És el dia de l', però també és una jornada vital per alcatalà, que reuneix bona part de les vendes de l'any en tot just 24 hores. Però d'on ve aquesta diada? Quin és l'origen de la mítica història deque sustenta la tradició? Descobrim el cas real que hi ha rere la llegenda.La història de Sant Jordi no s'explica només a Catalunya. Al, per exemple, també és àmpliament coneguda. La versió catalana de la llegenda explica que Sant Jordi era un valentdisposat a donar la seva vida per salvar la d'una. La jove havia estat seleccionada a l'atzar per ser l'aliment d'un drac temible que assetjava un petit regne. Però el cavaller va rescatar-la de les urpes de lamatant-lo amb la seva llança.La llegenda relata que dels degotalls deque arribaven a terra en va néixer un roser. El cavaller en va arrencar una, la va entregar a la princesa i junts van viure una feliç història d'amor. La història també diu que el roser floria amb energies renovades cada, l'element que ajuda a entendre perquè es va fixar un dia d'aquest mes com el més indicat per commemorar la gesta del cavaller.Però, en definitiva, la llegenda només ha donat un relat èpic a una història d'arrel religiosa. Els orígens de la festa es remunten aldesprés de Crist. Aquell dia, un cavaller anomenat Jordi que dirigia un batalló sota les ordres de l'emperador romà Dioclecià va ser decapitat pels romans. El seu delicte?, tal com havia dictat l'emperador. El seu càstig va ser el martiri i la posterior execució.La història d'aquest cavaller cristià es va convertir ràpidament en una cega veneració al voltant de la qual van començar a néixer històriques fantàstiques lligades a la seva figura. El culte al, santificat al segle VII, va anar-se estenent pelsde manera progressiva fins que, l'any 1456, va ser nomenat oficialmentLa festa de Sant Jordi va mantenir una enorme vitalitat durant més de 300 anys. Ja al segle XV, al voltant dels'organitzava una fira de roses amb motiu de la diada. Era una espècie de fira medieval dedicada als casaments. Hi anaven nuvis, promesos i matrimonis. El costum marcava que l'home havia de comprar una-símbol de la passió- i regalar-la a la seva esposa.Es va proposar convertir aquesta data en una festa oficial el, però fins que Sant Jordi no va ser entronitzat oficialment patró de Catalunya 20 anys després, la diada no va ser fixada amb nom propi al calendari. A principis del segle XVIII, amb la caiguda de la ciutat dei l'arribada al tron espanyol de la, la festa va començar a perdre adeptes. No va ser fins a finals del segle XIX, amb la, que Sant Jordi va tornar a prendre força com una jornada per reivindicar el pòsit històric i cultural de Catalunya.La recuperació de la diada va consolidar-se a principis del segle XX gràcies a lade Catalunya. En aquesta època es va fer un esforç per revitalitzar la tradició no només des del punt de vista patriòtic i sentimental, sinó també des deldirectament vinculat al sector editorial. Elva condemnar Sant Jordi a tornar a una situació de semiclandestinitat, però amb la mort del dictador va recuperar la brillantor festiva que caracteritza la jornada.

