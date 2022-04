Investiguen la mort de dues dones i un home en una urbanització a Lloret de Mar

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) delsa Girona investiguen la mort de tres persones a la urbanització Els Pinars de(Selva). Les primeres hipòtesis, pendents de confirmar amb la investigació, apunten que un home hauria matat la dona i la seva filla i després s'haSegons fonts properes al cas, ha estat un fill de la dona qui ha llançat la veu d'alerta avisant que intentava contactar amb la sevaperò no ho aconseguia. Fins al lloc s'hi han desplaçat els investigadors dels Mossos, policia científica i la comitiva judicial per inspeccionar l'escena del crim i fer l'aixecament delsTal com ha explicat la periodista Anna Punsí a través de Twitter, la policia catalana ha trobat l'home penjat al, mentre que a l'interior de lahi han localitzat els dos cossos sense vida de dues dones.

