Les recomanacions literàries de deu articulistes de NacióDigital

Altres notícies de Sant Jordi que et poden interessar

Torna elde sempre, el dels llibres i les roses reals, el dels somriures i el dels carrers plens de gom a gom. Lessón infinites i els autors estan impacients per retrobar-se amb els lectors a les parades on firmar-los els llibres acabats de comprar.Poesia, ciència, novel·les policíaques, història, ficció. N'hi ha per triar i remenar. Per fer-vos la decisió una mica més fàcil,ha preguntat a deu dels seusquina és la seva recomanació per aquest Sant Jordi. Els seus imprescindibles són...

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor