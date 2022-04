Tesla obliga els seus treballadors a dormir al terra de la fàbrica per no aturar la producció a Xangai

Tesla tria aplicar. El país aplica restriccions molt estrictes per frenar l'expansió de contagis de coronavirus, dos anys després de l'esclat de la pandèmia, pel seguiment de la. És a dir, el govern xinès no vol que hi hagi cap mena de cas, contagi ni pacient a diferència dels països occidentals, que. En aquesta situació tan restrictiva, el govern deha decidit no aturar la producció empresarial ni manufacturera a qualsevol cosa.Segons ha explicat el mitjà estatunidenc Bloomberg, el fabricant de vehicles Tesla en la seva delegació a Xangai ha decidit que els treballadors dormiran i viuran a la fàbrica per no aturar la producció per riscs de contagis.La companyia és d', l'home més ric del món, que ha estat notícia aquestes darreres setmanes per intentar una OPA hostil per adquirir Twitter per gairebé 40.000 milions de dòlars. Tesla "habilitarà" zones perquè els treballadorsTot, per no aturar la producció. Hauran de fer-se un test diari durant les tres primeres jornades. També s'hauran de realitzar controls de temperatura, rentar-se les mans quatre vegades al diari. Tot això els suposarà-uns 58 euros- aproximadament.tot i l'augment de contagis i a prendre mesures perquè els seus treballadors no deixin d'anar als seus llocs de feina. La setmana passada, la companyia propietat de Musk va informar els treballadors que preparava el retorn amb aquesta contundent mesura.

