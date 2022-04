Oriol Mitjà revela a qui donarà els beneficis del seu llibre

Al llibre demano un canvi cap a un món on les persones siguin més respectuoses, compassives i solidaries amb la gent gran i els pobres.

Estic convençut que cal transformar l'statu quo i només puc fer-ho explicant-vos les meves vivències i reflexions.#ElMónQueEnsEspera — Oriol Mitjà (@oriolmitja) April 19, 2022

El Sant Jordi de 2021,va arrasar amb el seu llibre A cor obert, que el va impulsar com a autor de no-ficció més venut en català. Prologat per la periodista Julia Otero, hi explicava els seus orígens i els inicis en la seva professió fins al moment de viure la pandèmia, sense escatimar enque van gestionar aquest període.Aquest any, Mitjà ha volgut repetir fórmula amb un nou llibre: El món que ens espera. Amb undes de Papua Nova Guinea l'epidemiòleg hi aborda diverses qüestions referents al futur.Sobre els beneficis que obtingui amb el llibre per Sant Jordi, el popular doctor ha revelat aquest dimarts que donarà els dinersSegons diu Mitjà, ho farà perquè "al llibre demano al lector que sigui solidari, i en vull donar exemple".​​​​​​

