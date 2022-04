Pluges intenses i fortes onades colpejaran l'Ebre aquest dimecres

Demà dimecres es preveuen pluges intenses amb tempesta

al sud de Catalunya (més de 20 l/m2 en 30 minuts)



Fins dijous a la matinada també es poden acumular 100 l/m2 en 24 hores al sud de Catalunya



Prealerta pla #INUNCAT de #ProteccioCivil pic.twitter.com/6URe79uK6Z — Protecció civil (@emergenciescat) April 19, 2022

El temps primaveral d'aquesta Setmana Santa dona pas a un nouque afectaran de ple les. De fet, Protecció civil preveuespecialment al Baix Ebre i al Montsià. Segons detallen en un fil de piulades, es podran acumular més de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts, que podran ascendir a 100 litres per metre quadrat fins a la matinada del dijous.El fenomen d'aiguats anirà acompanyat, a més, d'una, generalitzada a tota la costa catalana, i més forta a l'extrem sud. Hi haurà mar de fons de l'est i s'esperenque poden arribar a superar elsEl Servei Meteorològic de Catalunya també preveude component est durant el dimecres. Les ratxes poden arribar a superar els 72 quilòmetres per hora a les comarques costaneres del Camp de Tarragona i fins al Maresme.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor