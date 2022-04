El cap de premsa d'Ayuso empeny una periodista de La Sexta: «Fas el ridícul»

‼️Miguel Ángel Rodríguez (asesor de Ayuso 💧) da un empujón a la periodista @andrearopero.



Tras preguntar a la presidenta madrileña, quien ha atendido amablemente a la reportera 🎤, MAR ha aparecido recriminando la pregunta y apartándola de malos modos.https://t.co/EqNRLwPZK9 pic.twitter.com/HGQMGjL3NK — EM - electomania.es (@electo_mania) April 19, 2022

La investidura del flamant president de Castella i Lleó,, s'ha produït sense gaires incidents. La tensió, però, ha arribat durant els moments previs a la presa de possessió per part del dirigent popular. Acompanyat per diversos presidents autonòmics del partit, com la dirigent madrilenyaels líders del PP han anat fent declaracions a la premsa abans d'entrar a l'hemicicle. Tot i això, diversos reporters esperaven als passadissos per poder preguntar més als dirigents. Això ha fet la periodistadel programade La Sexta, que volia demanar certes qüestions a Ayuso. Però una empenta li ha impedit.En el moment que creuava les primeres paraules amb Ayuso, que ha declinat respondre al·legant que "ja havia fet declaracions a fora", Ropero ha volgut insistir, però ha aparegut el cap del gabinet de comunicació del govern de la presidenta madrilenya i l"Disculpi, ja ha fet declaracions, senyora", ha espetat, molt malhumorat i visiblement molest., ha respost la periodista de La Sexta. La discusió ha estat tensa."L'únic que he fet és preguntar a la presidenta en un lloc on puc preguntar. Ens han autoritzat a fer preguntes aquí., que ha impedit que el popular l'empenyés més. Abans de marxar amb la comitiva de la seva presidenta, Rodríguez ha demanat a la càmera que es mostrin les imatges on surt ell empenyent la periodista:

