La Comissió Europea veu «inacceptable» l'espionatge amb Pegasus i reclama investigacions

qualsevol intent d'un estat membre de la Unió Europea d'accedir "il·legalment" a les dades o comunicacions de "ciutadans, inclosos periodistes i polítics", a través de programaris d'espionatge. El portaveuha afirmat que calen investigacions arran de les revelacions sobre el Catalangate de les últimes 48 hores. Bahrke ha afirmat que els estats han de "controlar" els serveis de seguretat per "garantir" que es respecten els drets fonamentals, i tenen també el "deure" d'investigar les al·legacions sorgides en els últims dies. La comissió del Parlament Europeu que investiga Pegasus i altres programes d'espionatge també s'ha constituit aquest dimarts en plena polèmica.Arran dels dubtes d'alguns periodistes sobre com poden investigar els estats membres unes pràctiques que, a priori, haurien encarregat ells mateixos,. "Hi ha sistemes judicials independents que poden fer aquestes investigacions, i estan disponibles per als ciutadans", ha indicat.Des del Parlament Europeu, on precisament aquest dimarts es constituïa la comissió que investiga l'ús del programari Pegasus,, de Citizen Lab, ha detallat que hi ha una "evidència circumstancial" que agències vinculades a l'estructura de l'Estat han utilitzat Pegasus i Candiru -malaware que s'infiltra als telèfons mòbils de l'empresa israeliana NSO Group- amb finalitats polítiques.

