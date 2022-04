Les UCI Covid registren les xifres més baixes de tota la pandèmia

CONTAGIS 2.530.984 (+8.272) INGRESSATS 962 (+66) UCI 37 (-16) DEFUNCIONS 27.030 (+24) Rt 0,98 (-0,09) REBROT EPG 196 (-26)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.496.544 (+687) DOSI 2 5.931.043 (+3.676) Actualització: 19/04/2022

Elsde la pandèmia de la Covid-19 segueixen anant a la. De fet, aquest dimarts Salut ha notificat una dada rellevant: les. Hi ha actualmentpacientsingressats, 16 menys que dimarts passat.Mentre elses mantenen a nivells estables, amben l'última setmana, els hospitals registren un lleuger increment dels. Són avuipersones infectades de coronavirus les que necessiten assistència sanitària (+66). El total deper Covid-19 augmenten fins als, 24 més que en el balanç de dimarts passat.es torna a situar per sota d'1 i baixa fins a, mentre elbaixa també fins alspunts. Lade la Covid aés ara de 102,96 contagis per cada cent mil habitants.Laestà. En una setmana s'han administrat 687 primeres dosis i 3.676 segones dosis. El total de població vacunada amb pauta completa se situa actualment a 6.399.190.Aquestes dades arriben el dia en què s'alliberen els alumnes de primària i secundària de duri la vespra de. Amb la retirada d'aquesta restricció, la pandèmia queda "superada", tot i que les autoritats demanen anar alerta.​​​​​​

