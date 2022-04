Mañueco pren possessió de la presidència de Castella i Lleó de la mà de Vox i amb l'absència de Feijóo

Dimarts per a la història de la política espanyola: Castella i Lleó ha constituït el primer govern del panorama estatal que certifica l'aliança entre el Partit Popular i la formació d'ultradreta Vox. El president electe de l'executiu castellanolleonès,, ha rebut el suport presencial de la plana major del PP, a excepció d'Alberto Núñez Feijóo.i l'expresident espanyolhan acudit a Valladolid per viure aquest "esdeveniment històric".Mañueco ha jurat el càrrec amb la voluntat de ser "el president de tots, sense distinció d'opinions o ideologies". "Insisteixo, de tots", ha reiterat Fernández Mañueco que ha recordat que Castella i Lleó "no és ni pot ser mai" el projecte d'un sol partit o d'un sol govern. "Ho ha de ser de tota la societat. I, per això, tota la nostra societat s'hi ha d'implicar", ha demanat el president., secretària general del PP, ha assegurat que la seva formació està avui amb el president castellà alhora que ha volgut defensar el pacte "amb llum i taquígrafs" i dins del "marc constitucional i de l'Estat autonòmic" amb Vox.Mañueco ha expressat en el seu discurs de presa de possessió el seu agraïment a Feijóo, per "tenir sempre el suport, tant polític com personal", que s'ha incrementat des que el gallec va assumir les regnes del PP aquest mateix mes. El nou líder dels popularsEl nou president de la Junta de Castella i Lleó s'ha dirigit expressament al partit amb què compartirà responsabilitats de Govern durant els propers quatre anys, Vox, amb el seu president, Santiago Abascal, al capdavant, amb una menció a "Juan" - García-Gallardo-, des de demà vicepresident del Govern de coalició.El líder de la ultradreta espanyola,, ha carregat contra l'absència del líder nacional del PP només arribar al parlament castellanolleonès:però no dubto del suport de Feijóo als seus líders territorials, però per a Vox sí que és una prioritat defensar aquest Govern".

