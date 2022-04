«Ens estan vigilant», la campanya d'Òmnium per denunciar el «Catalangate»

Més dehan estata través del programari "", segons ha publicat aquest dilluns el The New Yorker, a partir d'una investigació del The Citizen Lab, de la Universitat de Toronto. L'endemà,ha engegat unaper denunciar-ho: "".Es tracta deldescobert fins al moment que ha afectat polítics, activistes, periodistes, advocats i, fins i tot, tres presidents de la Generalitat -Artur Mas, Quim Torra i Pere Aragonès. En total,, "i".Amb un vídeo emès a les xarxes socials, Òmnium demana, que ha fet ús del sistema d'espionatge israelià "Pegasus". El govern espanyol nega cap relació amb l'espionatge.a la informació destapada aquest dilluns i remarquen que Espanya és un estat de dret i que la intervenció de comunicacions s'ha de fer amb autorització judicial. Des de Madrid, el mateix, com ja ha fet en altres ocasions, tambéde l'espionatge a polítics catalans.Lesde l'espionatge massiu esaquest dimarts al. Així, Xavier Antich -d'Òmnium Cultural-, John-Scott Railton -de Citizen Lab, el laboratori canadenc que ha desenvolupat la investigació-, David Kaye -exrelator especial de l'ONU sobre llibertat d'expressió-, Elisenda Paluzie -de l'ANC-, Carles Riera -de la CUP-, Oriol Junqueras -d'ERC-, i Carles Puigdemont -de Junts per Catalunya- parlen a la seu de la Unió Europea a Brussel·les.Però? Es tracta d'un software que només poden adquirir governs i departaments de defensa. La seva funció és exercir com un malware que infecta telèfons per extreure'n missatges, imatges i correus electrònics, a més d'activar en secret el micròfon i gravar les trucades. Segons The Guardian un dels usuaris del programa és Viktor Orban, primer ministre hongarès, que ha fet servir l'eina per espiar periodistes d'investigació i el propietari d'un mitjà independent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor