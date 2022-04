El govern espanyol aprova la fi de l'ús obligatori de mascaretes en espais públics

Altres notícies que et poden interessar

Tal com es va anunciar, elha aprovat aquest dimartsen els espais públics. Ho han explicat després del consell d eministres les ministres portaveu,, i de Sanitat,. La titular de Sanitat ha explicat el contingut del reial decret, en un moment en quèja tenen la pauta completa de vacunació.Darias ha exposat les excepcions que contempla el reial decret. Les mascaretes continuaran sent obligatòries en tots elsi en l'interior dels centres, establiments i serveis sanitaris, el que inclou. També seran obligatòries per treballadors i visitants de residències sociosanitàries.La ministra ha explicat que en el decret es recomana l'de les mascaretes en segments com dones embarassades, gent gran, col·lectius vulnerables o actes multitudinaris. No així en els àmbits escolars i educatius, ni tampoc en l'entorn laboral, tot i qjue els responsables de riscos laborals faran una avaluació sobre les circumstàncies de cada espai. "Avui és un dia important -ha afirmat-, fem un pas més en l'evolució de la pandèmia".Carolina Darias ha subratllat que en totes les decisions preses des de l'executiu s'han feti ha advertit que "la pandèmia continua estant entre nosaltres", tot i que ja amb molt poca incidència greu. Sobre si hagués estat millor esperar per saber l'impacte que han pogut tenir les fetses de Setmana Santa, Darias ha dit que la mesura ha estat molt meditada i que eldona garanties.Rodríguez ha atribuït la decisió i el que suposa de retorn a la normalitat a l'èxit del procés de vacunació i a la gestió duta a terme des del govern. S'ha felicitat dels nivells de, que ha fixat en la millora de l'ocupació i la represa que ha mostrat la setmana santa pel que fa al turisme. La portaveu ha destacat "la revalorització del que és públic" que ha suposat la lluita contra la pandèmia: "Els treballadors públics han vist incrementar en 3,7 punts el seuen els darrers tres anys", ha assegurat, "després de la pèrdua de 2,9 punts" que va suposar la crisi sanitària.Tot i que la població en general podrà desprendre-se'n a partir del dimecres, Catalunya s'ha avançat i aquest dimarts la mascareta ha desaparegut de les escoles i els instituts . Els centres educatius han tornat de les vacances de Setmana Santa amb la cara totalment descoberta.D'aquesta manera, com va anunciar el conseller de Salut,, Catalunya no ha esperat a l'aprovació per part del govern espanyol de retirar les mascaretes als alumnes de primària i secundària, i la matinada d'aquest dimarts elha publicat la resolució que garanteix que es pot anar a l'escola sense dur mascareta. Argimon assegurava que "no té cap lògica" esperar al dimecres i la mesura s'aplicaràquan comença la setmana lectiva després de les vacances.​​​​​​

