El president de l'Aragó veu inacceptable el projecte Barcelona-Pirineus «per dignitat»

El president de l'Aragó,ha manifestat que el seuque el COE, el govern espanyol i la Generalitat han validat per a la candidatura dels, i ha qualificat de "desafiament" la reunió del passat 1 d'abril, tot i que ha anunciat que"L'ha actuat amb lleialtat al COE i a Espanya. Elsdel 2030 són una, però no pot acceptar la proposta per dignitat i per no perdre la capacitat de competir amb el Pirineu català. L'acord del president del COE i la 'senyoreta' de Catalunya em sembla un insult a la intel·ligència", ha dit en els Esmorzars Informatius d'Europa Press d'aquest dimarts.Javier Lambán ha explicat quedisposa des de superfície esquiable per practicar esquí alpí, mentre quecompta amba la Molina i a la Masella, respectivament."Estem eni, tanmateix, elque ens va comunicar el COE eraperquè, tot i estar en igualtat d'estacions i amb més quilòmetres, Aragó tindria una estació i dues proves, mentre que Catalunya cinc estacions i nou proves", ha destacat.Així, ha revelat que quan els van trucar per "participar" en la candidatura del 2030 van pensar que era una "" i que el COE i el Govern d'Espanya els "van garantir" que la candidatura s'impulsaria "en peus d'igualtat" i amb un "repartiment de proves equilibrat"."Quan arriba aquest, un es queda sorprès perquèinstitucional. És absolutament. Espero que el COE i el Govern d'Espanya ho tinguin en compte perquè no és una qüestió de matís, sinó troncal.. Estic decebut", ha indicat.Lambán ha opinat que els tres tècnics del seu govern no es van aixecar de la taula de negociació "per sentit de la responsabilitat". "Hem actuat amb lleialtat. Van fer les reclamacions oportunes i van entendre que l'última decisió era d'àmbit polític", ha apuntat.A més, ha lamentat que el president del COE, Alejandro Blanco, donés per acabada la fase tècnica quan li van advertir abans de la reunió amb el president del Consell Superior d'Esports, José Manuel Franco, i la coordinadora de la candidatura Barcelona-Pirineus 2030, Mònica Bosch, que no hi estaven d'acord. "No té sentit que Blanco convoqui una reunió que no deixa de tenir un component de desafiament. La reunió va ser un desafiament, li vam dir 'no convoquis, continuarem parlant'", ha explicat.Tanmateix,"Perquè no estem disposats a llançar la tovallola. Esgotarem la. Estem encantats que hi aparegui el nom de Barcelona, però també", ha manifestat.

