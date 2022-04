Piqué volia l'ajuda de Joan Carles I per tancar l'acord amb l'Aràbia Saudita

Nou episodi dels àudios filtrats dei el president de la Federació Espanyola de Futbol,, sobre els moviments a través de la seva empresa,, per endur-se la Supercopa d'Espanya a canvi d'una comissió milionària. En l'última filtració, hi apareix un nom que el jugador ja va citar durant la roda de premsa per explicar-se:Segons la informació revelada per El Confidencial, el rei emèrit va entrar a les converses per boca del jugador: "que té molt bona relació amb la gent d'allà, amb els reis o qui sigui dels saudites?", va preguntar-li. Aquest contingut va ser enviat al president de la federació el 12 de maig del 2019."Podem entrar fàcil. Tu suposo que també hi pots entrar... peròsegur. L'emèrit, eh!", remarcava. Rubiales no ho va veure clar. "Si ens saltem el govern ens passarà factura", avisava. "Una altra cosa és que ho facis tu, però t'hi implicaràs", va afegir."Fem-ho diferent", va respondre Piqué. "No m'esteu pagant... Nosaltres no treballem per a vosaltres, treballem per als saudites. Llavors...". Segons ha revelat aquest dimarts el programa Espejo Público, el jugador del Barça va arribar a enviar un missatge per Whatsapp a Joan Carles I per reunir-se, però no es va arribar a produir la trobada.

