WhatsApp presenta una nova funcionalitat dels xats grupals

D'aquí a unes setmanes WhatsApp incorporarà la seva nova funció "Comunitats", una novetat que permetràper tal de facilitar la gestió de les converses grupals.D'aquesta manera, les persones que formin part de la comunitat podran participar alhora en subgrups petits per parlar de coses rellevants per un grup de persones concret. Per exemple, el director d'una escola podrà tenir una comunitat formada per tots els alumnes i crear subgrups segons el curs, la classe, etc.Fins al moment, se sap que només es podrài que els administradors seran els únics que podran dirigir-se a tota la comunitat. La resta de persones s'hauran de comunicar a través dels subgrups dels quals formin part.Pel que fa al disseny, la comunitat tindrà una foto de portada i una altra de perfil. A la part superior dreta es trobaran els ajustos, on es podran. A sota la descripció, es trobaran els diferents grups i les persones que formen part de la comunitat.

