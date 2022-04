Desarticulen una organització criminal que fabricava embarcacions per al narcotràfic

La Policia Nacional, en una operació amb la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària, haque fabricavad'alta velocitat utilitzades en el. L'organització, establerta a, tenia ramificacions a altres punts de l'Estat, com en les províncies de lai, també,S'han detinguti s'han practicaten domicilis i ubicacions de seguretat emprades pels investigats. L'organització estava molt especialitzada, tant en lacom lade les. Els membres de l'entramat criminal posaven les embarcacions al mar en diferents punts de l'Estat i les utilitzaven a la zona del sud.Les investigacions han permèsdelsde l'organització criminal, que fabricaven embarcacions d'alta velocitat, que són considerades de gènere prohibit, en diferents llocs de la província de Pontevedra. Tenien més enclavaments a, on les enllestien, i en altres ciutats eren equipades per utilitzar-se com a narcollanxes.En l'operació, s'han localitzaten diversos estats de finalització i sis d'aquestes estaven a punt per ser avarades i utilitzades per al

