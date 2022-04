Piqué s'explica a Twitch: transparència revolucionària o zona de confort?

📺 El futuro de Piqué, le puede condicionar estas filtraciones ? Esta para dejar el futbol ? pic.twitter.com/rhnXTQoFtt — Gerard Romero (@gerardromero) April 18, 2022

Un exercici sense precedents. Ni caps de premsa ni intermediaris: Gerard Piqué, periodistes, periodistes,. La roda de premsa del capità del Barça per donar explicacions sobre la filtració dels àudios en el que l'implicaven de manera directa amb el cobrament de comissions de l'-i així poder celebrar la Supercopa al país del Pròxim Orient- revelen diverses realitats que xoquen amb els cànons tradicionals de la premsa, en especial l'esportiva. Els streamers estan engolint la indústria televisiva a marxes forçades, sense substituir-la, i arrosseguen les audiències més joves cap als nous formats, ja que es neguen a consumir l'audiovisual clàssic de la mateixa manera que els seus antecessors. I és en aquest escenariamb un Piqué que decideix donar les explicacions per les noves vies. Sense intermediaris.Centenars de milers de persones seguien en directe la roda de premsa del capità blaugrana des de diversos canals de la plataforma., que interactuaven amb el capità blaugrana i deixaven la seva opinió al xat, una eina que forma part de manera intrínseca de Twitch i dels streamers., reiterava el català, que es va passar una hora responent preguntes de periodistes i parlant directament a la seva audiència. Qui donava pas era ell, qui tenia el control de la situació i de la comunicació era ell; tot passava per ell. És una situació que es viu cada dia i des de fa anys en el món de Twitch: la diferència, en aquest cas, ha estat el canvi de protagonista, que no era el primer cop que usava la plataforma.No era-qui, per cert, va reaccionar en directe la roda de premsa de Piqué i va aplegarmés-, ni, ni cap altre dels creadors de contingut més reconeguts del panorama estatal, que tenen l'audiència acostumada a veure'ls en aquest format sense filtres i en interacció permanent. El capità blaugrana, però,-ell mateix és inversor i propietari en el sector, amb Ibai- i obliga tots els mitjans de comunicació esportius clàssics a seguir-lo per una via no convencional per a ells.Piqué sap en quin terreny juga, quines són les regles i com estableix el seu mateix territori.Sense preàmbuls en directe ni cap mena d'introducció. Piqué va entrar directament en una conversa i en un format pregunta-resposta amb els periodistes. Entre la sinceritat, la transparència i les confiances, futbolista i premsa xocaven per cada torn de paraula en converses, debats, reflexions o explicacions del blaugrana al voltant del cobrament de comissions de l'Aràbia Saudita.o per què els dos protagonistes dels àudios es diuen "Rubi [el president de la Federació, Luis Rubiales] i Geri [el mateix Gerard Piqué]" entre ells. La premsa esportiva, crítica en la seva majoria amb els formats de Twitch -, en una acalorada discussió amb Ibai-, va acabar enllaçant el vídeo de Piqué als mitjans. Un fet que no va agradar gens al sector streamer.En una allau de reaccions, les xarxes van bolcar-se en el seguiment de la roda de premsa. Les tendències de Twitter durant el vespre i la nit de dilluns estaven completament ocupades per l'esdeveniment, Rubiales i els àudios de l'escàndol.El món del futbol viu una nova realitat, encara molt tova, en fase de cocció, però que acabarà quallant. "Espero que us ho hàgiu passat molt bé, hem de marxar a dormir". Així tancava Piqué l'streaming d'una roda de premsa. Una roda de premsa per donar explicacions sobre un escàndol que implica la Federació Espanyola de Futbol, Joan Carles I, Luis Rubiales, els principals clubs de Primera Divisió i a ell mateix.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor