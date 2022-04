Treballadors de Repsol es manifesten per demanar millores salarials

Desenes dea Tarragona s'hanaquest dimarts al matí per reclamaren el nou acord marc de l'empresa que s'està negociant. Els empleats han criticat queels anys 2020 i 2021 i que per al 2022 ofereix una pujada de l'entorn del 2%.Jordi Margalef, membre del sindicat STR que ha impulsat la marxa, ha lamentat que amb l'increment de l'IPCmentre la companyia "publica beneficis històrics i". La marxa ha recorregut l'entorn de la refineria de la companyia petroliera a la Pobla de Mafumet i han recreat una processó de Setmana Santa amb un pas on hi havia una representació d'un directiu.Margalef ha remarcat que, però troben "" quetinguin unmés gran mentre la companyia ha augmentat els dividends als accionistes. "Durant la Covid hem tingut ERTO, hem treballat a torns i ara estem pagant la pujada de l'IPC", ha indicat. Alhora ha reclamat que s'ampliï el teletreball: "Hi ha molta gent que fa feina de despatx que durant la pandèmia ha treballat des de casa, i ara se n'han oblidat".Amb tot, l'STR farà accions de protesta en la propera junta d'accionistes que se celebrarà el mes que ve si no es pacta un acord marc amb millors retribucions per als empleats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor