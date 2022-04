Mas sosté que l'espionatge a líders independentistes ve de «bastant abans» de Sánchez

L'expresidentcreu que el "tema central" del Catalangate no està a l'actual govern desinó que "probablement ve de bastant abans", en referència als executius del PP liderats per. "Crec que no és un tema només de", ha afegit en una entrevista a Catalunya Ràdio. Mas ha recordat que el programa, dissenyat per la israeliana NSO, es pot comprar a través d'aparells de l'Estat com serveis d'intel·ligència i, per tant, no té perquè fer-se directament des del govern estatal. L'expresident no s'ha mostrat sorprès però sí "indignat i escandalitzat" per l'espionatge a 65 polítics i membres de la societat civil catalana. I ha afegit que en un estat de dret el normal seria que els poders judicials ho investiguessin.L'expresident ha afirmat que els governs compren aquest tipus de programes per lluitar contra elo elperò que, en aquest cas, s'ha fet per perseguir persones per les seves idees. Mas és una de la seixantena de persones que han estat objectius de ciberespionatge segons Citizen Lab, organització vinculada a la Universitat de Toronto.Segons l'expresident, l'independentisme ha dei, en aquest sentit, ha afirmat que ell se sumarà a la reacció que decideixin les persones que ara estan a la primera línia. "Seria un error que cadascú anés pel seu compte. L'agressió no distingeix per les idees de cadascú", ha afegit.L'expresident ha defensat que tenint en compte la informació que s'ha fet pública "el normal en un estat de dret" seria que els poders judicials comencessin a investigar el cas perquè, si no, ha alertat hi haurà una "opacitat absoluta". Tot i així, Mas creu quei ha fet referència a altres antecedents com l'anomenada "policia patriòtica". Per tot plegat, Mas ha denunciat la sensació "d'indefensió permanent".

