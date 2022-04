Cristiano Ronaldo anuncia la mort d'un dels bessons que espera amb Georgina Rodríguez

El davanter portuguèsha comunicat aquest dilluns quedelsque esperava amb la seva parella, Georgina Rodríguez, ha. "És amb la més profunda tristesa que hem d'anunciar que. És el dolor més gran que qualsevol pare pot sentir. Només el naixement de la nostra nena ens dona la força per a viure aquest moment amb una mica d'esperança i felicitat", ha escrit Ronaldo en un comunicat a les xarxes socials.Elha donat també lesal"per les seves cures i suport experts" i ha demanat privacitat. "Bebè nostre, ets el nostre àngel. Sempre t'estimarem", conclou el comunicat.Elel club on actualment juga el portuguès, ha expressat el seual jugador. "El teu dolor és el nostre dolor, Cristiano. T'enviem amor i força per a tu i la família en aquest moment", han indicat al seu compte de Twitter.on Ronaldo va jugar nou temporades, s'ha sumat a les mostres de condol."El Reial Madrid CF, el seu president i la seva Junta Directiva lamenten profundament la mort d'un dels fills que esperaven el nostre estimat Cristiano Ronaldo i la seva parella, Georgina Rodríguez.", han assenyalat des del club madrileny.

