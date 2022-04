Tornen a denunciar ofecs massius de cabirols al canal de Balaguer

La rampa instal·lada no toca a l'aigua Foto: Endesa

Desenes ded'animals continuen apareixent als canals de reg de la demarcació de Lleida. Veïns del municipi de Térmens, a la comarca de la Noguera, han alertat novament que en els darrers sis dies s’han trobat quatresurant a l’aigua sense vida al tram del canal de Balaguer que passa per la localitat.Els cèrvids cauen al corrent i moren en no poder sortir-ne. En aquest sentit, ecologistes i caçadors denuncien aque lesper Endesa als marges del canal el passat mes de maig no han servit per salvar la vida dels animals. Asseguren que aquesta instal·lació no facilita el salvament dels mamífers que hi cauen ja queElsi cabirols, denuncien, no tenen a l'abast aquesta rampa quan ja estan a l'aigua, de manera que és impossible que puguin assolir-la per sortir-ne. Els caçadors també alerten que els contenidors per cadàvers estan plens de cabirols morts.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor