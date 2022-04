La Covid surt de les UCI lleidatanes per primer cop en dos anys

Altres notícies que et poden interessar

Ja no hi ha cap malalt greu dea les terres de Lleida. Les UCI ja no tenen contagiats.Per primer cop en dos anys, els equipaments hospitalaris que tracten els pacients de gravetat han quedat lliures del, un fet que significa un pas més en el camí cap a laplena que es reforça també, aquest dimarts, amb la possibilitat de retirar les mascaretes en interiors.A les comarques de Ponent s’han contagiat més dedes del març del 2020.​​​​​​

