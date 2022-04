Rússia comença l'ofensiva al Donbass per obtenir-ne «el control total»

Altres notícies que et poden interessar

Leshan afirmat aquest dimarts a primera hora que l'està intentant el "" de les regions de, a l'est del país. Un anunci que ha arribat hores després que el president del país, Volodímir, assenyalés queja ha iniciat la sevaa gran escala a la regió del"L'enemic rus està intentant continuar les operacions ofensives a la zona operacional est per establir el control total del territori de les regions de Donetsk i Lugansk, així comocupada temporalment", ha dit l'Estat Major de l'exèrcit ucraïnès.Segons detallen, els principals esforços russos estan centrats ade les tropes ucraïneses i fer-se el. "No importa quants militars russos portin a la zona, seguirem lluitant i defensant-nos cada dia., però tampoc necessitem res que no sigui nostre", va dir Zelenski.Les forces armades ucraïneses, però, han indicat que elscontra els civilsi no aturen. A més, han apuntat a una "intensificació" d'aquests a la zona oest del país, quan es va atacar la ciutat dedeixant alguns morts. D'altra banda, la ciutat desegueix "parcialment bloquejada" per l'exèrcit rus.Ucraïna també ha denunciat que"segueix utilitzant i deixant el seu territori per bombardejos contra el territori ucraïnès i per a tasques de reconeixement d'objectes en territori ucraïnès".​​​​​

