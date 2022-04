Així es va espiar el telèfon de Pere Aragonès

Un enllaç a un mitjà de comunicació durant les negociacions per a la investidura de. D'aquesta manera va aconseguirinfiltrar-se al telèfon mòbil del president de la Generalitat,, i espiar les seves comunicacions, missatges i imatges. Segons ha explicat RAC1, aquest software va entrar al telèfon d'Aragonès a finals de l'any 2019, durant els contactes entrei elper mantenir Sánchez a la Moncloa, que finalment va revalidar la presidència al gener de 2020.Aleshores, Aragonès era vicepresident del Govern i sonava amb força com a candidat d'ERC en unes hipotètiques eleccions catalanes, que encara no estaven convocades. Faltaven pocs dies perquè-també espiat per Pegasus- donés per liquidada la legislatura, però encara faltaven mesos per a les eleccions. A banda d'Aragonès i Torra, també s'ha espiat, a més d'una seixantena de dirigents independentistes, activistes i advocats vinculats al moviment a través de Pegasus.Aquest programari, propietat d'una empresa israeliana, només es pot vendre a governs i departaments de defensa, i per comprar-lo cal el vistiplau del govern israelià. La seva funció és exercir com unque infecta telèfons per extreure'n missatges, imatges i correus electrònics, a més d'activar en secret el micròfon i gravar les trucades. Segons The Guardian un dels usuaris del programa és, primer ministre hongarès, que ha fet servir l'eina per espiar periodistes d'investigació i el propietari d'un mitjà independent.Aragonès ha denunciat l'operació d'espionatge i l'ha titllat d'"". En un fil de piulades publicat aquest dilluns al migdia, Aragonès exigeix a l'estat espanyol "transparència i assumpció de responsabilitats". "Res ni ningú ens farà deixar de lluitar per l'amnistia, el referèndum i la independència. Per la democràcia!", ha escrit el president. La Moncloa, malgrat tot, nega tenir cap relació amb l'espionatge a rivals polítics, un fet que no és nou i que ha aixecat una onada d'indignació entre l'independentisme.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor