La Setmana Santa deixa cinc morts a les carreteres catalanes

Lade 2022 ha deixat cinc morts a les carreteres catalanes, dos menys que el 2019, el darrer any de normalitat abans de la, quan van morir set persones en els desplaçaments d'aquest període. L'última víctima ha estat aquest dilluns a la tarda, a laPel que fa a la mobilitat, eldiu que ja s'han recuperat els nivells de: la Setmana Santa de 2019 va mobilitzar 1,67 milions de vehicles i la de 2022 se n'han desplaçat 1,65, només 20.000 menys. La via que ha experimentat més retencions és l'AP-7, especialment Dijous Sant al matí. Trànsit defensa que la implantació d'un carril addicional nou a la mateixa via entre Vilafranca del Penedès i el Papiol (40 km) en sentit Barcelona ha evitat molts embussos a l'operació retorn.El director del Servei Català de Trànsit,, ha explicat en roda de premsa aquest dilluns que malgrat que la xifra de morts d'aquesta Setmana Santa hagi estat millor que la de 2019, es mantenen tots els dispositius de contenció d'accidents perquè en el global de l'any ja s’han registrat, només 3 menys que les que hi va haver el 2019 en el mateix període de l’any.En el desglossament de la mobilitat, Lamiel ha destacat una forta presència de vehicles a les carreteres, que ha atribuït al bon temps, i que ha provocat "força", sobretot a l’, que segons Lamiel ha concentrat els desplaçaments cap a la platja. En aquest sentit, el director de l'SCT ha precisat que s'han comptabilitzat gairebé els mateixos cotxes en circulació que la Setmana Santa del 2019: llavors van ser 1.670.000 vehicles i aquests dies han estat 1.650.000, només 20.000 menys.

